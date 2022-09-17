Запреты в День Неопалимой Купины. Приметы и традиции 17 сентября

По народному и православному календарю 17 сентября отмечают День Неопалимой Купины, праздник иконы Божьей Матери. Он связан с приходом Бога к Моисею в виде горящего куста. Куст, который был охвачен огнем, но не сгорал, стал символом Божьей Матери. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях 17 сентября.

Традиции Дня Неопалимой Купины

На Руси Неопалимой Купине молились о спасении от пожаров и молний. В народе верили, что она не только защищает от огня, но, как и пророк Илия, может наслать гром и молнии, камни и огонь с неба.

Также 17 сентября начиналась уборка лука — потому праздник прозвали еще как Луков день.

Что нельзя делать 17 сентября

В этот день нельзя неуважительно относиться к огню. Например , бросать мусор или разводить ради забавы.

бросать мусор или разводить ради забавы. Нельзя подавать нищим , просящим милостыню — а то можно самим таким стать.

просящим милостыню — а то можно самим таким стать. Не рекомендуется спать днем. А то заснув здоровым , можно проснуться уже больным.

можно проснуться уже больным. Нельзя ходить в гости — иначе не миновать беды.

Приметы Неопалимой Купины