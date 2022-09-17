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Жизнь

Запреты в День Неопалимой Купины. Приметы и традиции 17 сентября

По народному и православному календарю 17 сентября отмечают День Неопалимой Купины, праздник иконы Божьей Матери. Он связан с приходом Бога к Моисею в виде горящего куста. Куст, который был охвачен огнем, но не сгорал, стал символом Божьей Матери. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях 17 сентября.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

Традиции Дня Неопалимой Купины

На Руси Неопалимой Купине молились о спасении от пожаров и молний. В народе верили, что она не только защищает от огня, но, как и пророк Илия, может наслать гром и молнии, камни и огонь с неба.

Также 17 сентября начиналась уборка лука — потому праздник прозвали еще как Луков день.

Что нельзя делать 17 сентября

  • В этот день нельзя неуважительно относиться к огню. Например, бросать мусор или разводить ради забавы.
  • Нельзя подавать нищим, просящим милостыню — а то можно самим таким стать.
  • Не рекомендуется спать днем. А то заснув здоровым, можно проснуться уже больным.
  • Нельзя ходить в гости — иначе не миновать беды.

Приметы Неопалимой Купины

  • После дождя земля быстро подсохла — жди затяжного ненастья.
  • Филин громко ухает или заяц забежал в деревню — к пожару.
  • Сон с 16 на 17 сентября вещий. Он исполнится в течение 20 дней.
  • Голуби гнездятся в этот день под крышей — в ближайшие месяцы дом не пострадает от огня.
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