Запреты в День Неопалимой Купины. Приметы и традиции 17 сентября

Традиции Дня Неопалимой Купины
На Руси Неопалимой Купине молились о спасении от пожаров и молний. В народе верили, что она не только защищает от огня, но, как и пророк Илия, может наслать гром и молнии, камни и огонь с неба.
Также 17 сентября начиналась уборка лука — потому праздник прозвали еще как Луков день.
Что нельзя делать 17 сентября
- В этот день нельзя неуважительно относиться к огню. Например, бросать мусор или разводить ради забавы.
- Нельзя подавать нищим, просящим милостыню — а то можно самим таким стать.
- Не рекомендуется спать днем. А то заснув здоровым, можно проснуться уже больным.
- Нельзя ходить в гости — иначе не миновать беды.
Приметы Неопалимой Купины
- После дождя земля быстро подсохла — жди затяжного ненастья.
- Филин громко ухает или заяц забежал в деревню — к пожару.
- Сон с 16 на 17 сентября вещий. Он исполнится в течение 20 дней.
- Голуби гнездятся в этот день под крышей — в ближайшие месяцы дом не пострадает от огня.