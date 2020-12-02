Засадили. Мэрия Барнаула пояснила, что случилось с полусотней сосен у санатория «Обь»

На прошлой неделе общественники и неравнодушные жители города забили тревогу — на «зеленые легкие» города вновь покушаются. На этот раз на участке 50 на 25 метров специальной техникой были разорваны корни деревьев в лесу неподалеку от санатория «Обь», расположенного на Змеиногорском тракте, 77. Барнаульцы усмотрели в этом злой умысел.

Жители в тревоге

Тема уничтожения городских лесов в последнее время на слуху. Еще не утихли баталии за участки в Кировском бору на ул. Кутузова, не теряют актуальность вопросы законности вырубок в других районах Барнаула. Не удивительно, что общественники пустились с места в карьер, узнав о странном происшествии на Горе.

В барнаульском лесу на Горе уничтожили корни 50-ти сосен. «Алтапресс».

Корреспонденты altapress.ru отправились в лес. На первый взгляд произошедшее действительно было похоже на варварство — глубокие борозды растянулись вдоль проселочной дороги, которая уходит вправо от развилки на территории поселка «Ерестной».

Местные жители не видели, как работает техника. О причинах случившегося они могли только догадываться. Возникло предположение — корни сосен были повреждены, чтобы деревья погибли и их можно было беспрепятственно вырубить. Для чего? Чтобы подготовить участок земли под застройку.

Лесовосстановление — не варварство

После публикации altapress.ru, пресс-служба мэрии пояснила изданию, что на участке бора проводились лесовосстановительные мероприятия, а мнение общественности о возможной подготовке земли под застройку ошибочно.

В барнаульском лесу на Горе уничтожили корни 50-ти сосен. «Алтапресс».

«В силу закона, на территории городских лесов запрещено капитальное строительство, а уменьшение их площади, не допускается. Кроме того, на городские леса площадью 4063 га оформлено право муниципальной собственности, необходимые данные о них внесены в Единый государственный реестр недвижимости», — разъяснили ситуацию городские власти.

В пресс-службе добавили, что мероприятия, проведенные администрацией были направлены на то, чтобы придать городским лесам «дополнительный защитный статус».

«На основании муниципального контракта по выполнению работ по природоохранным мероприятиям (охране, защите, воспроизводству лесов в Барнауле Алтайского края) в 11 квартале городских лесов на площади 0,5 га КАУ „Алтайлес“ произведена посадка 1250 саженцев сосны, высотой не более 15 см и с закрытой корневой системой», — рассказали в мэрии.

В барнаульском лесу на Горе уничтожили корни 50-ти сосен. «Алтапресс».

При этом, вырубка растущих деревьев не велась. Однако, при подготовке борозд для саженцев были оголены и частично повреждены придаточные корни 15 деревьев. Это, как поясняют в пресс-службе городской администрации, не приведет к гибели сосен, так как основные корни задеты не были.

Подготовка почвы перед посадкой велась трактором с плугом. Применение спецтехники соответствует правилами лесовосстановления, утвержденным приказом МПР России и Лесохозяйственным регламентом городских лесов Барнаула.

Ложка дегтя

У координатора группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения ОНФ Алексея Грибкова сложилось противоположное мнение. Он не разделяет позитивный настрой мэрии.

Алексей Грибков , эксперт ОНФ , эколог. Анна Зайкова.

Эколог подтвердил, что в опубликованных altapress.ru фото- и видеоматериалах видно, что на участке бора велись работы по лесовосстановлению, а именно мероприятия по созданию лесных культур сосны под пологом. Вопрос вызвала целесообразность проведения работ. По мнению Алексея Грибкова, это было сделано непрофессионально.

Алексей Грибков,

эколог:

Уверен, что саженцы просто не выживут. Сосна — светолюбивое дерево, поэтому создавать лесные культуры этой породы под пологом в корне неправильно. Кроме того, видно, что борозды для посадки подготавливали трактором с плугом. Он действительно повредил поверхностную корневую систему растущих там сосен. И это еще одна серьезная ошибка.

В барнаульском лесу на Горе уничтожили корни 50-ти сосен. «Алтапресс».

Исходя из ситуации эколог сделал несколько выводов, которыми поделился с altapress.ru. В первую очередь он отметил, что из-за нецелесообразности мероприятий администрация Барнаула просто выбросила бюджетные деньги на ветер.

Алексей Грибков полагает, что власти не совсем понимают специфику работ по лесовосстановлению. Вероятно, исполнитель работ попросту не пояснил, что подобные мероприятия в этом районе не имеют практического смысла, предпочитая просто выполнить заказ. Таким образом, были не только впустую потрачены деньги, но и нанесен вред лесу.

В барнаульском лесу на Горе уничтожили корни 50-ти сосен. «Алтапресс».

Тем не менее, можно считать, что история закончилась хорошо. Деревья на месте, статус земли под ними не изменен, застройки не будет. О том, прижились ли саженцы станет понятно не раньше весны. А пока жители района и другие горожане могут спокойно наслаждаться прогулками по бору.