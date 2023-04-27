Засекреченное дело и подросткам вход воспрещен. Что произошло 27 апреля в Алтайском крае

- Депутаты АКЗС приняли поправки в закон об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах. Теперь детям и подросткам в Алтайском крае запрещено посещать водоемы без сопровождения взрослых.
- «Два Алтая» обогнали Москву и Санкт-Петербург по доходности инвестиций в недвижимость за последние пять лет. Так, недвижимость в Алтайском крае могла принести владельцам 9,5% годовых, а Республике Алтай — 18,2%.
- Сразу семь автомобилей пострадали от пожара на парковке в центре Барнаула. Причина пожара все еще не известна, но местные жители не исключают поджог.
- Полиция засекретила данные расследования по уголовному делу экс-директора барнаульского «Жилфонда» Людмилы Авдюхиной. Женщину подозревают в хищении 100 млн рублей. Недавно ее вместе с семьей видели в Аргентине.
- СК завершил расследование жестокого убийства полуторагодовалой девочки в алтайском селе Урожайное. Мать, которая сожгла свою дочь заживо, признали невменяемой.
- 13 лет назад барнаульцы покоряли ледяные глыбы на Оби в купальниках и смотрели ледоход, усевшись на холодный бетон. Посмотрите, каким был апрельский Барнаул 2010-го — с набережной-баром и недостроенным «Аквамарином».
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