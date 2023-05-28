Застава на замке: День пограничника отмечают 28 мая. Поздравления в стихах

Отмечается ежегодно 28 мая.
Поздравления в стихах
На гордую службу вы избраны,
Оберегаете границу страны.
Профессия ваша в почете
И функции очень важны.
Как вам благодарны безмерно
Не выразить даже в словах.
Граница, сказать будет верно,
В надежных и сильных руках.
***
Ты ловишь нарушителей границы,
Ты защищаешь наш глубокий тыл.
Летаешь над заставой зоркой птицей,
Чтобы враг на землю нашу не ступил.
Так будь здоров ты, воин-пограничник,
Удача пусть сопровождает тебя!
Желаю счастья в жизни твоей личной,
И на службе береги себя!
***
С днем пограничника поздравлю
И тебе пожелаю
Удачи, сил, будь свободным, как птица,
Чтобы гордилась тобой граница!
Ранее пограничники из Алтайского края отказались от взятки. Иностранец пытался провезти нескольких товарищей, которым не был разрешен въезд в Россию, и предлагал пограничнику взятку. Взяткодатель предлагал сотруднику пограничного управления 40 тыс. рублей. Сотрудник сделал вид, что принимает деньги.
После передачи взятки, злоумышленника задержали и передали правоохранителям.