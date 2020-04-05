Застрявших в Новосибирске алтайских туристов перевезут в обсерватор в Барнауле

Пассажиров рейса Бангкок — Новосибирск, которые после приземления 1 апреля отправились в изоляцию, решили отправить «по домам», сообщает NGS.ru .

Напомним, 17 туристов из Алтайского края попали в карантин на базе санаториев «Обские зори» и «Лунный камень». Территорию охраняли полицейские, прилетевшим запретили видеться с родственниками.

По данным издания, постояльцы должны были пробыть там две недели, но накануне их начали развозить по домам и другим местам.

Как рассказала жительница Барнаула Екатерина, которая попала в «Обские зори» вместе с 10-месячной дочкой, жителей Новосибирска из санатория уже вывезли.

«Остались только иногородние. Есть информация, что договорились с властями Барнаула и нас должны забрать», — рассказала Екатерина.

По ее словам, 5 апреля их на автобусе перевезут на обсервацию в Барнауле.

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Также Екатерина рассказала про условия размещения в «Обских зорях», на которые массово жаловались постояльцы.

«Питание взрослых людей проходит по графику. Относительно малышей ничего не изменилось, ничего мы не получили, кроме пюре, которое передали через уполномоченного по правам ребенка, и того, что привезли родственники», — отметила она.

По ее словам, в плане размещения взрослых условия нормальные, санаторские — не курорт «пять звезд», но достойно.