Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 апреля 6°C
Коронавирус

Застрявших в Новосибирске алтайских туристов перевезут в обсерватор в Барнауле

Пассажиров рейса Бангкок — Новосибирск, которые после приземления 1 апреля отправились в изоляцию, решили отправить «по домам», сообщает NGS.ru.

Самолет.
Самолет.
СС0.

Напомним, 17 туристов из Алтайского края попали в карантин на базе санаториев «Обские зори» и «Лунный камень». Территорию охраняли полицейские, прилетевшим запретили видеться с родственниками.

По данным издания, постояльцы должны были пробыть там две недели, но накануне их начали развозить по домам и другим местам.

Как рассказала жительница Барнаула Екатерина, которая попала в «Обские зори» вместе с 10-месячной дочкой, жителей Новосибирска из санатория уже вывезли.

«Остались только иногородние. Есть информация, что договорились с властями Барнаула и нас должны забрать», — рассказала Екатерина.

По ее словам, 5 апреля их на автобусе перевезут на обсервацию в Барнауле.

Санаторий в Тюмени, где разместят эвакуированных из Китая.
Санаторий в Тюмени, где разместят эвакуированных из Китая.
Скан с телесюжет «Регион Тюмень».

Также Екатерина рассказала про условия размещения в «Обских зорях», на которые массово жаловались постояльцы.

«Питание взрослых людей проходит по графику. Относительно малышей ничего не изменилось, ничего мы не получили, кроме пюре, которое передали через уполномоченного по правам ребенка, и того, что привезли родственники», — отметила она.

По ее словам, в плане размещения взрослых условия нормальные, санаторские — не курорт «пять звезд», но достойно.

«Обходительный персонал. Девчонки, которые тут работают, молодцы. А вот обеспечение детей младшего возраста, до года — это полностью на моих плечах», — отметила Екатерина.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость