16 февраля
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Жизнь

Затопление городов, уровень моря: ледник «Судного дня» сбрасывает в океан миллиарды тонн льда

Ледник Туэйтса — назван ледником «Судного дня» — быстро меняется.

Ледник.
Ледник.
СС0

Это связано с изменением климата, указывает Газета.Ru. Каждый год он сбрасывает в океан миллиарды тонн льда, это влияет повышение уровню мирового океана.

Ледник встречается с морским дном. Оно с конца 1990-х годов отступило почти на 14 километров и большой кусок ледника обнажился.

Затопление городов

Полное крушение ледника может привести к повышению уровня моря более чем на 70 сантиметров. Этого достаточно, чтобы затопить многие города.

Причем ледник может разрушиться гораздо раньше, чем считалось.

Наводнение

Между тем ледниковое наводнение угрожает человечеству. Тающие в горах ледники несут большую опасность для более чем 15 млн человек на Земле.

Талая вода заполняет места, где ранее находилось тело ледника и образует ледниковое озеро. Если уровень воды в таких озерах поднимется высоко или она прорвет почву или лед, то водоем может обрушиться вниз настоящим цунами вместе с камнями, глыбами льда и деревьями.

Ранее гигантские озера из магмы подняли берега и внезапно ушли под землю. Свидетелями феномена, который привел к разрушению местного ландшафта и поднял берега, стали вулканологи из Колумбийского университета.

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