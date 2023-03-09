Затопленные улицы, моря и сорванные крыши. Как Алтайский край «отпраздновал» 8 марта

Погодка — улет
Сильный ветер сорвал четыре крыши в разных населенных пунктах Алтайского края.
Кровли лишилась детский садик в селе Тюменцево Тюменцевского района. Крышу снесло на жилые дома, из-за чего пострадала их отделка.
Та же участь настигла детско-юношескую спортивную школу в Новичихе. Из-за этого остались без света более 300 квартир, больница и дом престарелых.
Пострадала остановка в Барнауле, а также магазин «Светофор» в Ребрихе. Под завалами последнего оказался человек, он выбрался. Также пострадали шесть автомобилей.
Легче на лодке
Бийск превратился в маленькую Венецию, по каналам которой передвигаются на автомобилях.
«На одной из самых загруженных улиц города сегодня спокойно плавают огромные льдины и застрял даже трактор. Мэру и администрации пламенный привет!» — прокомментировал ситуацию житель Бийска.
Затопленными оказались ул. Социалистическая, перекресток ул. Пугачева, перекресток ул. Ломоносова и Можайского. Не помогла минусовая температура на следующий день.
Алтайское море
Поля у села Усть-Журавлиха в Алтайском крае залило талыми водами, превратив их в целое море. Прилив бьет о берег из ледяных скал под аккомпанемент шквального ветра.
Дорогу к селу перекрыли, жители переживают, что перебраться можно только на лодке.
Берегите машины
Порыв сильного ветра оторвал кровлю дома, и куски упали на припаркованные рядом машины в Бийске.