Затопленные улицы, моря и сорванные крыши. Как Алтайский край «отпраздновал» 8 марта

Сильный шторм обрушился на Алтайский край 8 марта. Дороги превратились в реки, поля стали морем, а несколько зданий и вовсе остались без крыш. Altapress.ru рассказывает о последствиях непогоды.

Погодка — улет

Сильный ветер сорвал четыре крыши в разных населенных пунктах Алтайского края.

Кровли лишилась детский садик в селе Тюменцево Тюменцевского района. Крышу снесло на жилые дома, из-за чего пострадала их отделка.

Та же участь настигла детско-юношескую спортивную школу в Новичихе. Из-за этого остались без света более 300 квартир, больница и дом престарелых.

Пострадала остановка в Барнауле, а также магазин «Светофор» в Ребрихе. Под завалами последнего оказался человек, он выбрался. Также пострадали шесть автомобилей.

Легче на лодке

Бийск превратился в маленькую Венецию, по каналам которой передвигаются на автомобилях.

«На одной из самых загруженных улиц города сегодня спокойно плавают огромные льдины и застрял даже трактор. Мэру и администрации пламенный привет!» — прокомментировал ситуацию житель Бийска.

Затопленными оказались ул. Социалистическая, перекресток ул. Пугачева, перекресток ул. Ломоносова и Можайского. Не помогла минусовая температура на следующий день.

Бийск 9 марта. Камеры «Сотрудник» Бийск 9 марта. Камеры «Сотрудник» Бийск 8 марта. «Сотрудник» Бийск 8 марта. «Сотрудник»

Алтайское море

Поля у села Усть-Журавлиха в Алтайском крае залило талыми водами, превратив их в целое море. Прилив бьет о берег из ледяных скал под аккомпанемент шквального ветра.

Дорогу к селу перекрыли, жители переживают, что перебраться можно только на лодке.

Усть-Журавлиха. Mash Siberia

Берегите машины

Порыв сильного ветра оторвал кровлю дома, и куски упали на припаркованные рядом машины в Бийске.