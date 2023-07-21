Завершаем лето вкусно: в Барнауле вновь пройдет семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая»

26 августа в столичном парке культуры и отдыха «Изумрудный» (г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 128) состоится одно из самых грандиозных событий этого лета — семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая». Свою лучшую продукцию представят более полусотни производителей региона: на ярмарочных рядах в парковой зоне можно будет встретить широкое разнообразие продуктовых брендов Алтайского края — сыры и молочную продукцию, мясо и рыбу, крупы и макароны, муку и хлеб, мед, пантовую и фитопродукцию, снеки и закуски, растительные масла и, конечно, безалкогольные напитки.

«Из сердца Алтая» — идея нынешнего фестиваля. Она отражает миссию алтайских товаропроизводителей — производство качественных продуктов, сделанных с любовью к людям. Резиденты фестиваля познакомят жителей и гостей праздника с особенностями производства своей продукции, расскажут о ценностях компаний и их достижениях.

«Алтайские бренды» — семейный фестиваль, здесь каждый найдет себе занятие по душе. Гостей праздника ожидает яркая концертная программа и вкусные подарки, интерактивные зоны для детей и спортивных игр, лекторий с программой о принципах правильного питания, фотозоны и арт-объекты, зона самостоятельного приготовления блюд на огне и, конечно, много еды, как на площадках резидентов, так и на большом фудкорте.

Резиденты уже готовят свои площадки и с нетерпением ждут всех жителей и гостей Алтайского края на гастрофестивале «Алтайские Бренды. Из сердца Алтая»!

Узнать подробности можно в группах ВКонтакте «Алтайские Бренды. Из сердца Алтая» и «Алтайские продукты».

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