Завершились трехдневные выборы в Алтайском крае. Выбор сделали, но результат не совсем известен

В Алтайском крае закрылись избирательные участки, где в течение трех дней, с 8:00 утра и до 20:00 вечера, все желающие формировали новые составы Госдумы и АКЗС.

Явка на момент закрытия участков пока неизвестна. По данным на 15 часов, в голосовании приняли участие 615 259 человек (34,49% населения, имеющего избирательное право).

По данным ЦИК, явка по стране превышает 35% - примерно такая же, как и в Алтайском крае.

«В выборах различного уровня смогут принять участие почти 2 млн жителей края — по состоянию на 1 июля 2021 года корпус избирателей региона составляет 1 792 470 человек», — сообщали ранее в крайизбиркоме.

Каждый избиратель получил как минимум четыре бюллетеня: два — для голосования за кандидата по одномандатному округу на выборах депутатов Госдумы и АКЗС, еще два — по единому округу (в отношении политических партий).

Кроме того, жители Барнаула голосовали еще и за место для стелы «Город трудовой доблести».

Предварительные результаты выборов огласят после закрытия участков. Данные внесут в государственную автоматизированную систему «Выборы».

Окончательные итоги станут известны 20 сентября.

Ранее глава крайизбиркома Ирина Акимова рассказала о плюсах трехдневного голосования и очередях «как в старые добрые времена».