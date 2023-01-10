Завершился пятый сезон проекта «Стань фигуристом за 7 дней»

Особой мотивацией был паспорт участника, где тренер ставил отметку о посещении и успеваемости. По итогу проекта все участники получили дипломы чемпионов, а те, кто посетил все семь мастер-классов, специальные призы.
С погодой в этом году повезло, кататься было очень тепло и комфортно, а когда на уличный каток обрушивался снегопад, занятия проходили в крытом катке Парка спорта.
Организаторы отмечают, что проект очень популярен среди горожан, на часовые занятия приходили участники прошлых сезонов, новички, дети и взрослые, кто-то всей семьей. Люди зарядились позитивом и энергией на целый год вперед! Цель проекта — поддержка здорового образа жизни, привлечение внимание к такому виду спорта, как фигурное катание, организация досуга на новогодних каникулах.
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