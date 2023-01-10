Завершился пятый сезон проекта «Стань фигуристом за 7 дней»

С 2019 года Парк спорта А. Смертина организует бесплатные мастер-классы по фигурному катанию на новогодних каникулах в ледовом комплексе «Льдинка». Проект стал ежегодным и любимым многими жителями города. Любой желающий, не зависимо от подготовки, мог принять участие в катании на коньках под руководством профессионального тренерского состава клуба «Сибирский лед». Детская и взрослая группы в течение семи дней учились уверенно стоять на коньках, правильно тормозить и падать, выполнять фигурные элементы, такие как «ласточка», «фонарики», «присед», «цапля», и т.п.

Особой мотивацией был паспорт участника, где тренер ставил отметку о посещении и успеваемости. По итогу проекта все участники получили дипломы чемпионов, а те, кто посетил все семь мастер-классов, специальные призы.

С погодой в этом году повезло, кататься было очень тепло и комфортно, а когда на уличный каток обрушивался снегопад, занятия проходили в крытом катке Парка спорта.

Организаторы отмечают, что проект очень популярен среди горожан, на часовые занятия приходили участники прошлых сезонов, новички, дети и взрослые, кто-то всей семьей. Люди зарядились позитивом и энергией на целый год вперед! Цель проекта — поддержка здорового образа жизни, привлечение внимание к такому виду спорта, как фигурное катание, организация досуга на новогодних каникулах.