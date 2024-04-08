Зажигали по-взрослому. Детский клуб в Барнауле отпраздновал 18-летие

Детский клуб «Кристалл» 5 апреля с размахом отметил совершеннолетие. Как там попели, потанцевали, вкусно поели и гостей угостили — в репортаже altapress.ru.

Справка:

Детский клуб «Кристалл» помогает детям из малообеспеченных семей и семей с трудной жизненной ситуацией — столкнувшихся с конфликтами, насилием, материальными трудностями. Ребята проводят в нем время до и после школы, посещают развивающие, творческие и спортивные занятия, получают помощь с домашними заданиями.

Принимают здесь детей от 6 до 16 лет. Позвонить можно по телефону: 73-00-75.

Уют и хорошее настроение обволакивают прямо с порога. На стенах — приветливые мордашки мультгероев, нарисованные вручную. Придают какое-то ощущение искренности и непосредственности. Со второго этажа уже слышатся музыка и голоса собирающихся гостей, родителей и детей.

На дне рождения детского клуба «Кристалл» 5 апреля 2024 года. Кристина Третьякова

И тут же нас встречает руководитель благотворительной организации Татьяна Пестова. Она воодушевлена и бодра, улыбается, и видно, что взволнована, — по-хорошему взволнована. И сама словно немножко не верит, что организации уже целых 18 лет. Татьяна радостно делится: им в клубе есть, что показать и рассказать. Пусть дата и не круглая, но возраст совершеннолетия — для всех в «Кристалле» символичная.

Татьяна Пестова, руководитель благотворительной организации «Каритас»:

«18 лет — представляете? За это время немало было сделано. Сегодня пришло много выпускников — уже со своими детьми. Молодые выпускники подготовили сценку, младшенькие ребята станцуют и споют, и будет еще много всего интересного!».

На втором этаже, месте сбора, суетливо и шумно, всюду разговоры и объятия. Тут же обустроили фотозону с шариками. Для создания атмосферы также подготовили веселые таблички. Например — «Требую бережной огранки!», «Сегодня нам всем 18!». Чем не отличная подпись к фото?

Гости с улыбками размещаются в игровой комнате, дети в нетерпении тоже занимают свои места с другой стороны. Сразу вспоминается детский сад с его уютными утренниками, на которых улыбнется даже самый хмурый папа.

И затем начинается долгое путешествие. На мероприятии вспоминают историю создания клуба, самые яркие и важные моменты, делятся видео и фотографиями. Хотя, конечно, всего не припомнишь. Воспитанники и педагоги показывают сценки, музыкальные и танцевальные номера.

Обстановка на мероприятии сложилась, точно в узком семейном кругу. У некоторых взрослых наворачиваются слезы ностальгии. Родители воспитанников, партнеры клуба, выпускники дарят подарки и говорят добрые слова.

Маргарита Солнцева, выпускница:

«Я пришла сюда в 2006 году, когда клуб только открылся. Здесь нашла своих первых друзей и первую детскую любовь. "Кристалл" для меня, как для ребенка из малообеспеченной семьи, дал так много, что это не выразить словами. У меня была только мама, и ей особо некогда было следить за мной, она всегда была на работе. А здесь всегда любят, всегда ждут и накормят. Каждая воспитательница была для меня, как вторая мама. Все лучшие воспоминания моего детства связаны с детским клубом "Кристалл"».

На дне рождения детского клуба «Кристалл» 5 апреля 2024 года. Кристина Третьякова

Евгения Захарова, заместитель директора благотворительного фонда «Люди»:

«Сегодня я испытала весь спектр эмоций — от радости до трепета, не обошлось без слез. Когда я пришла сюда, сразу же почувствовала себя, как дома. Татьяна Валерьевна, как истинная хозяйка, показала мне все. Было так тепло. Много раз звучало слово «семья». Действительно, это большая семья. Вы вдохновляете не только подрастающее поколение, но и взрослых людей. Вы вдохновили меня».

На смену трогательным речам на праздник с колонкой под мышкой вбегает Буба, герой одноименного мультфильма. Обижается на детвору, что его не позвали — в шутку, разумеется! — и заставляет детей и взрослых участвовать в танцевальном марафоне на скорость. Справляются не все — зато весело. В ходе беседы Буба и дети сходятся на том, что чтобы хорошо отметить день рождения, нужно обязательно хорошо поесть. Поэтому «паровозиком» они спускаются на первый этаж, где уже подготовлен фуршет.

На дне рождения детского клуба «Кристалл» 5 апреля 2024 года. Кристина Третьякова На дне рождения детского клуба «Кристалл» 5 апреля 2024 года. Кристина Третьякова

Завершается все мастер-классом по рисованию на имбирных пряниках. Руководитель клуба раздает гостям небольшие подарки на память — открытки с детскими рисунками и ажурных ангелочков.

На дне рождения детского клуба «Кристалл» 5 апреля 2024 года. Софья Комарова

Напоследок маленькая воспитанница клуба подбегает к гостям, обнимает и дарит наклейку. Вашему корреспонденту тоже досталось. И окончательно расхотелось уходить. И вообще — быть взрослым расхотелось.

На душе осталось приятное чувство наполненности и ностальгии. А еще — благодарности детскому клубу за напоминание о детстве, дружбе и тех скромных радостях, которые так легко делали нас счастливыми, когда мы были маленькими.

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