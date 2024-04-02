Студенты и школьники Алтайского края смогут получать бесплатное питание

В Алтайском крае почти 40 тыс. детей из многодетных семей обеспечат бесплатным питанием. Об этом сообщили Министерстве образования и науки Алтайского края.

Отмечается, что питанием обеспечат студентов и школьников из многодетных семей с 1 апреля.

Также 1 апреля в силу вступил закон Алтайского края «О социальной поддержке многодетных семей». В документе представлены семь мер поддержки: бесплатный проезд, бесплатное горячее питание в школах и профессиональных образовательных учреждениях, бесплатные лекарства, бесплатное посещение музеев, компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплаты при подготовке детей в школу, улучшение жилищных условий.

Перечисленные меры поддержки предоставляют без учета доходов семьи.

Чтобы получать бесплатное питание, родителям (законным представителям) несовершеннолетних или совершеннолетним нужно обратиться с заявлением в образовательную организацию.

Ранее сообщалось, что в Барнауле обсудили бесплатное и безопасное школьное питание.

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