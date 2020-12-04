Алтайский экс-депутат предложил кормить школьников 5−8 классов бесплатно

Бывший депутат Барнаульской гордумы Евгений Астаховский считает, что школьники 5−8 классов должны получать бесплатное питание так же, как и ученики начальной школы. Свою позицию он выразил в посте на Facebook.

Астаховский предлагает действующим депутатам всех уровней поднять вопрос и выйти с предложением об организации бесплатного питания школьников 5−8 классов, потому что они в этом вопросе ничем не отличаются от детей, учащихся в начальной школе.

«Предлагаю до Нового Года изыскать во вновь принятом бюджете Алтайского края и произвести перераспределение средств для выделение финансов для питания детей 5−8 классов», — пишет экс-депутат.

В частности, он предложил перенаправить часть средств, которые поступят в регион на поддержку малого бизнеса. Если это невозможно, то все-таки «изыскать из бюджета».

«Можно что-то не доделать или недостроить, но дети должны питаться полноценно, это их здоровье и наше будущее» — заключил Астаховский.

Ранее в регионе остро встал вопрос бесплатного горячего питания для начальной школы. Родители пожаловались, что их детей якобы кормят одними кашами и запеканками, а мяса почти нет.

Потом комбинат школьного питания пересмотрел меню. С 15 сентября запустили новый вариант, но в приоритете на завтраки оставили кашу.

Затем по местным чиновникам жестко прошелся депутат Госдумы Геннадий Онищенко, а краевой минобр подробно рассказал, как питаются алтайские школьники.