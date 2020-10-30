«Зеленая зона» лидирует. В Барнауле завершается голосование по благоустройству в 2021 году

Три дня осталось для того, чтобы принять участие в голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году, которое завершится 2 ноября, сообщает мэрия Барнаула.

По итогам голосования отберут несколько территорий. Благоустроят их в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» — нацпроект «Жилье и городская среда».

Барнаульцы могут выбрать объекты из предложенного списка, в который вошли скверы, бульвары, аллеи и не только.

«Каждый участник может проголосовать один раз, выбрать можно не более шести общественных территорий», — напомнили в мэрии.

Итоги голосования подведут в течение трех дней со дня окончания — примерно 5 ноября. Результат опубликуют не позднее пяти рабочих дней с даты подписания — примерно 12−13 ноября.

Озеленение сквера на улице Ускова в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

По данным на утро 30 октября , больше всего голосов набрали:

Зеленая зона от ул. Герцена , 6 до ул. Белинского ( 1627 голосов — 10,2%);

6 до ул. Белинского 1627 голосов — 10,2%); Парк «Юбилейный», расположенный между ул. Гущина , ул. Малахова , ул. Речной 3-й , ул. Чеглецова , ул. Северо-Западной ( 1591 — 9,98%);

ул. Малахова ул. Речной 3-й ул. Чеглецова ул. Северо-Западной 1591 — 9,98%); Мизюлинская роща ( 1531 — 9,6%);

1531 — 9,6%); Набережная Речного вокзала ( 1098 — 6,89%);

1098 — 6,89%); Парк культуры и отдыха «Центральный» Центрального района по адресу: пр-кт Социалистический , 11 ( 863 — 5,41%)

11 863 — 5,41%) Обской бульвар ( 624 — 3,91%)

Меньше всего барнаульцев интересует благоустройство зеленой зоны между домами № 21 и № 25 по пр-кту Строителей — 84 голоса (0,53%).

Ранее сообщали, что часть барнаульской набережной возле Нового моста и под ним наконец-то благоустроят.