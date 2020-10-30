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Жизнь

«Зеленая зона» лидирует. В Барнауле завершается голосование по благоустройству в 2021 году

Три дня осталось для того, чтобы принять участие в голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году, которое завершится 2 ноября, сообщает мэрия Барнаула.

Благоустройство.
Благоустройство.
Анна Зайкова

По итогам голосования отберут несколько территорий. Благоустроят их в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» — нацпроект «Жилье и городская среда».

Барнаульцы могут выбрать объекты из предложенного списка, в который вошли скверы, бульвары, аллеи и не только.

«Каждый участник может проголосовать один раз, выбрать можно не более шести общественных территорий», — напомнили в мэрии.

Итоги голосования подведут в течение трех дней со дня окончания — примерно 5 ноября. Результат опубликуют не позднее пяти рабочих дней с даты подписания — примерно 12−13 ноября.

Озеленение сквера на улице Ускова в Барнауле.
Озеленение сквера на улице Ускова в Барнауле.
Дмитрий Лямзин.

По данным на утро 30 октября, больше всего голосов набрали:

  • Зеленая зона от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского (1627 голосов — 10,2%);
  • Парк «Юбилейный», расположенный между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной (1591 — 9,98%);
  • Мизюлинская роща (1531 — 9,6%);
  • Набережная Речного вокзала (1098 — 6,89%);
  • Парк культуры и отдыха «Центральный» Центрального района по адресу: пр-кт Социалистический, 11 (863 — 5,41%)
  • Обской бульвар (624 — 3,91%)

Меньше всего барнаульцев интересует благоустройство зеленой зоны между домами № 21 и № 25 по пр-кту Строителей — 84 голоса (0,53%).

Ранее сообщали, что часть барнаульской набережной возле Нового моста и под ним наконец-то благоустроят.

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