«Зеленая зона» лидирует. В Барнауле завершается голосование по благоустройству в 2021 году

По итогам голосования отберут несколько территорий. Благоустроят их в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» — нацпроект «Жилье и городская среда».
Барнаульцы могут выбрать объекты из предложенного списка, в который вошли скверы, бульвары, аллеи и не только.
«Каждый участник может проголосовать один раз, выбрать можно не более шести общественных территорий», — напомнили в мэрии.
Итоги голосования подведут в течение трех дней со дня окончания — примерно 5 ноября. Результат опубликуют не позднее пяти рабочих дней с даты подписания — примерно 12−13 ноября.
По данным на утро 30 октября, больше всего голосов набрали:
- Зеленая зона от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского (1627 голосов — 10,2%);
- Парк «Юбилейный», расположенный между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной (1591 — 9,98%);
- Мизюлинская роща (1531 — 9,6%);
- Набережная Речного вокзала (1098 — 6,89%);
- Парк культуры и отдыха «Центральный» Центрального района по адресу: пр-кт Социалистический, 11 (863 — 5,41%)
- Обской бульвар (624 — 3,91%)
Меньше всего барнаульцев интересует благоустройство зеленой зоны между домами № 21 и № 25 по пр-кту Строителей — 84 голоса (0,53%).
Ранее сообщали, что часть барнаульской набережной возле Нового моста и под ним наконец-то благоустроят.