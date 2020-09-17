Зеленый ручей в Сибири признали безопасным

В ведомстве отметили, что на место обнаружения зеленого ручья выехал лично Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор.
Компанию ему составили специалисты Росприроднадзора, Службы государственного экологического надзора и сотрудники местной администрации.
«По предварительным результатам произошел разлив технической воды из системы теплоснабжения на рельеф местности», — рассказали в ведомстве.
Зеленый цвет вода приобрела из-за спецсредства «Уранин А», который используют для определения утечек, предотвращения незаконных врезок и не только.
Указанное вещество, успокоили в прокуратуре, абсолютно безопасно для человека. Более того, оно не загрязняет места утечек и даже является экологичным.
Также его используют в бытовой химии — для подкраски моющих средств, мыла, шампуней, для придания цвета аквариумной воде, декоративным водоемам и так далее.
Однако, несмотря на это, прокуратура все же решила перестраховаться и проверить местную котельную — соблюдают ли там природоохранное законодательство при теплоснабжении населения.
Напомним, накануне в Иркутской области заметили еще и черную воду — на озере Байкал, с отвратительным запахом и пленкой.
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