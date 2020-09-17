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Жизнь

Зеленый ручей в Сибири признали безопасным

Байкальская природоохранная прокуратура в своем Instagram вынесла вердикт по зеленому ручью, который, что забавно, обнаружили в микрорайоне Зеленый в Иркутске.

Зеленый ручей в Иркутске.
Зеленый ручей в Иркутске.
instagram.com/baikalskaiaprokuratura.

В ведомстве отметили, что на место обнаружения зеленого ручья выехал лично Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор.

Компанию ему составили специалисты Росприроднадзора, Службы государственного экологического надзора и сотрудники местной администрации.

«По предварительным результатам произошел разлив технической воды из системы теплоснабжения на рельеф местности», — рассказали в ведомстве.

Зеленый цвет вода приобрела из-за спецсредства «Уранин А», который используют для определения утечек, предотвращения незаконных врезок и не только.

Вода в Пивоварке побелела
Вода в Пивоварке побелела
Александр Карпов

Указанное вещество, успокоили в прокуратуре, абсолютно безопасно для человека. Более того, оно не загрязняет места утечек и даже является экологичным.

Также его используют в бытовой химии — для подкраски моющих средств, мыла, шампуней, для придания цвета аквариумной воде, декоративным водоемам и так далее.

Однако, несмотря на это, прокуратура все же решила перестраховаться и проверить местную котельную — соблюдают ли там природоохранное законодательство при теплоснабжении населения.

Напомним, накануне в Иркутской области заметили еще и черную воду — на озере Байкал, с отвратительным запахом и пленкой.

Ранее в Барнауле вновь побелела река Пивоварка: многострадальная, порой мусорная и иногда вонючая.

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