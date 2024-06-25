25 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

«Зеленоградский Чикатило» ушел добровольцем на фронт

Мужчина уже почти год служит в санитарно-эвакуационном взводе, сообщает Shot.

Этим летом "Зеленоградский Чикатило" Юрий Гриценко должен был выйти на свободу, однако, как оказалось, вышел намного раньше. В сентябре 2023 года он убыл в отряд "Шторм Z".

Мужчина сам выпросился добровольцем, чтобы были деньги на первое время на воле, где у него ничего не осталось.

Гриценко, предположительно, будет служить до конца СВО, после чего его отпустят на свободу.

Напомним, что Юрий Гриценко до своих убийств служил в органах, из которых его уволили за пьянство. Свои убийства он совершал с помощью молотка: подкрадывался к жертвам сзади и бил их им в висок.

Задержать маньяка помог водитель автобуса, который услышал крики девушки, на которую напал Гриценко. Маньяк убил пять женщин.
Ранее сообщалось, что в Калманском районном суде состоялось очередное заседание по делу Политеховского маньяка.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Поэзия в «Шишковке»
Путешествие к звездам
Фильм «Унесенные призраками»
Фильм «Хозяин Алтайских гор»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость