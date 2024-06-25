«Зеленоградский Чикатило» ушел добровольцем на фронт

Мужчина уже почти год служит в санитарно-эвакуационном взводе, сообщает Shot.

Этим летом "Зеленоградский Чикатило" Юрий Гриценко должен был выйти на свободу, однако, как оказалось, вышел намного раньше. В сентябре 2023 года он убыл в отряд "Шторм Z".

Мужчина сам выпросился добровольцем, чтобы были деньги на первое время на воле, где у него ничего не осталось.

Гриценко, предположительно, будет служить до конца СВО, после чего его отпустят на свободу.

Напомним, что Юрий Гриценко до своих убийств служил в органах, из которых его уволили за пьянство. Свои убийства он совершал с помощью молотка: подкрадывался к жертвам сзади и бил их им в висок.

Задержать маньяка помог водитель автобуса, который услышал крики девушки, на которую напал Гриценко. Маньяк убил пять женщин.

Ранее сообщалось, что в Калманском районном суде состоялось очередное заседание по делу Политеховского маньяка.

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