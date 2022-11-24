Земля станет чище. Как барнаульская молодежь помогает сохранить природу с помощью контейнеров

Общественники краевой столицы не остались в стороне от экологических проблем, связанных, например с утилизацией батареек и других использованных материалов, которые нельзя просто выбросить. Рассказываем, как сделать регион чище с помощью простых контейнеров.

Приучать к бережному отношению к природе нужно с самого детства. В этом уверен Даниил Егоров — руководитель проектного департамента Молодежного правительства Алтайского края. Его очередное «детище» — акция «Экология за нами».

Так, в течение учебного года ребята из детских садов, школ, университетов будут отправлять батарейки и крышки не прямиком в мусорный бак, а в специальные контейнеры. Их представила компания «Леруа Мерлен».

Специальные контейнеры для мусора. Фото: Даниил Егоров.

Многие из них уже «поселились» в учебных заведениях краевой столицы. Впрочем, акция «Экология за нами» коснется не только Барнаула, но Новоалтайска, Бийска и Рубцовска.

В качестве партнеров Молодежного правительства региона выступает ряд государственных учреждений.

Молодежь помогает сохранить природу. Специальные контейнеры для мусора. Фото: Даниил Егоров.

Например, в доставке контейнеров на точки помогли сотрудники министерства транспорта. Также поддержку оказали депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева, руководитель общественной приемной Молодежного Парламента Барнаула Владимир Калинкин, депутаты Молодежного парламента Барнаула. А еще автоволонтеры команды проекта «Добрые вещи» и Совет работающей молодежи Алтайского края.

В конце учебного года рекордсмены по сбору крышек, батареек и макулатуры получат подарки от спонсоров проекта.

Финансовую помощь в закупке призов и инвентаря оказала компания «Бочкари». Типография «А1 Отпечаток» сделала брендбук акции «Экология за нами!». В свою очередь, холдинг «Алтайлес» выделил средства для печати.

Организационное участие принимает множество государственных структур. Среди них — управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Краевой дворец молодежи, Алтайский центр развития добровольчества и студенческий экологический клуб АлтГУ «Под открытым небом».