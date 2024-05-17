Жара и дожди, благотворительная акция и вторая волна паводка. Что произошло в Алтайском крае 17 мая

◆ 19 мая в парке «Изумрудный» проведут музыкальный марафон в защиту животных. Можно будет забрать домой щенка или котенка, послушать тематический концерт с сфотаться с постояльцами приюта «Ласка». Начало в 15:00. Вход свободный.



◆ Вторая волна паводка началась на Алтае. Обь и Катунь поднимутся выше критических отметок.



◆ Туман, дожди и жара. Чем удивит погода на выходных в Алтайском крае.



◆ Стало известно, как будет ходить барнаульский общественный транспорт в «Ночь музеев».



◆ В Барнауле провели рейд общественного транспорта. Нарушения выявили на нескольких маршрутах, на которых работают частные перевозчики. Замечания связаны с санитарным состоянием и документацией. Перевозчикам направят 16 претензий.



◆ Замгубернатора Алтайского края Кибардина задержали в Москве.

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