Жара не для всех. Алтайский край с приходом июля остается поделенным пополам из-за погоды

В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды , но актуально оно пока лишь для западных территорий региона.

Как ранее уточнили altapress.ru в алтайском Гидрометцентре, начиная с 29 июня, в зоне аномальной жары, в первую очередь, окажутся западные районы Алтайского края. Затем высокие температуры установятся и восточнее, но будет это уже после 2 июля.

Днем в четверг, 1 июля, температура воздуха в регионе составит +23…+28 градусов. Местами по западу будет до +33 градусов.

Также местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду, порывы до 13 метров.

Летний дождь. Михаил Хаустов

В Барнауле будет преимущественно без осадков.

Температура в краевой столице составит +24…+26 градусов. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду.

Напомним, что во второй половине июля Алтайский край уже был «расколот» пополам двойной системой холодных фронтов — непогода обрушилась на западные районы, в то время как по востоку погода была более благоприятной.