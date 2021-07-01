1 июля 18°C
﻿
Жизнь

Жара не для всех. Алтайский край с приходом июля остается поделенным пополам из-за погоды

В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды, но актуально оно пока лишь для западных территорий региона.

Засуха, поле. Жара.
Засуха, поле. Жара.
CC0

Как ранее уточнили altapress.ru в алтайском Гидрометцентре, начиная с 29 июня, в зоне аномальной жары, в первую очередь, окажутся западные районы Алтайского края. Затем высокие температуры установятся и восточнее, но будет это уже после 2 июля.

Днем в четверг, 1 июля, температура воздуха в регионе составит +23…+28 градусов. Местами по западу будет до +33 градусов.

Также местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду, порывы до 13 метров.

Летний дождь.
Летний дождь.
Михаил Хаустов

В Барнауле будет преимущественно без осадков.

Температура в краевой столице составит +24…+26 градусов. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду.

Напомним, что во второй половине июля Алтайский край уже был «расколот» пополам двойной системой холодных фронтов — непогода обрушилась на западные районы, в то время как по востоку погода была более благоприятной.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость