Жара под 40 градусов надвигается на Алтайский край

С 25 мая в Алтайском крае заметно потеплеет. Температура днем поднимется до +36… +38 градусов.

В ночные часы 25 мая синоптики Алтайского ЦГМС прогнозируют +8… +13 градусов, днем потеплеет до +26… +31, местами по западу до +36.

Ночью 26 мая термометры покажут +15… +20 градусов, местами до +10. Дневная температура поднимется до +28… +33 градусов, местами по западным районам до +38.

Оба дня будет преимущественно без осадков.

В четверг, 27 мая, ночью ожидается +18… +23 градуса, в предгорьях до +12. Днем прогнозируют +26… +31 градус, по юго-востоку возможно до +36 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы и град с порывами ветра 18−23 м/с.

В Барнауле

25 мая обещают +28… +30 градусов, 26 мая температура поднимется до +32, без осадков.

27 мая ожидается +29… +31 градус, во второй половине дня возможен дождь, гроза и град.