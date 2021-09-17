Жара под +30 ударит по Алтайскому краю перед резким похолоданием

Столбики термометров почти достигнут отметки в +30 градусов в Алтайском крае 17 сентября. Однако затем наступит похолодание.

Как следует из прогноза регионального Гидрометцентра, дневные температуры в пятницу составят +23…+28 градусов. При этом местами по западу края возможны небольшие дожди, грозы.

Ветер южный, 8−13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров.

В Барнауле сегодня будет преимущественно без осадков. Дневные температуры в краевой столице составят +23…+25 градусов. Ветер южный 8−13 метров в секунду.

Однако уже в субботу, 18 сентября, погода в крае изменится. Столбики термометров покажут +14…+19 градусов. Возможны дожди.