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Жизнь

«Ждем в гости». Белокуриха уже укрылась снежным одеялом

Снег выпал в алтайском городе-курорте Белокуриха 8 ноября. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Снег в Белокурихе
Снег в Белокурихе
Барнаул 22

В Белокурихе выпал снег. Улицы и крыши домов укрылись белоснежным одеялом.

Горожане протаптывают дорожки на заснеженных улицах, видно на кадрах.

Ранее синоптики рассказали, что снег в Алтайском крае ляжет ночью 9 ноября. Окончательно зима может прийти в регион до 13 ноября.

В Алтайском гидрометцентре прогнозируют похолодание 9 и 10 ноября. В Барнауле ночью температура составит −4…−6 градусов, а днем 0…-2 градусов. К утру среды пойдет снег и появится снежный покров.

Напомним, рейс Барнаул-Москва приземлился в Новосибирске из-за тумана.

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