«Ждем в гости». Белокуриха уже укрылась снежным одеялом

В Белокурихе выпал снег. Улицы и крыши домов укрылись белоснежным одеялом.
Горожане протаптывают дорожки на заснеженных улицах, видно на кадрах.
Ранее синоптики рассказали, что снег в Алтайском крае ляжет ночью 9 ноября. Окончательно зима может прийти в регион до 13 ноября.
В Алтайском гидрометцентре прогнозируют похолодание 9 и 10 ноября. В Барнауле ночью температура составит −4…−6 градусов, а днем 0…-2 градусов. К утру среды пойдет снег и появится снежный покров.
Напомним, рейс Барнаул-Москва приземлился в Новосибирске из-за тумана.