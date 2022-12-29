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Жизнь

Железнодорожник спас барнаульца, оказавшегося в беспомощном состоянии на путях

В Барнауле монтер барнаульской дистанции пути спас человека, оказавшегося на путях.

ЧП на железной дороге.
ЧП на железной дороге.
zapsib-sut.sledcom.ru

Происшествие случилось 22 декабря. Монтер Дмитрий Канаков при осмотре железной дороги обнаружил лежащего в колее человека в беспомощном состоянии. Через несколько минут по путям должен был пройти грузовой поезд.

Мужчина сразу же сообщил о человеке на путях дорожного мастера и дежурного по станции, в результате локомотивная бригада грузового поезда применила экстренное торможение. На место были вызваны скорая и полиция.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, мастера наградят за проявленную внимательность.

Ранее altapress.ru рассказал семь историй барнаульцев о чудесных спасениях.

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