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Происшествия

«Спасатель — не просто работа». Барнаулец спас человека из горящего дома

Житель Барнаула, Геннадий Трубицин спас человека из горящего дома, когда возвращался с суточного дежурства. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Барнаулец спас человека из горящего дома
Барнаулец спас человека из горящего дома
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Геннадий Трубицин работает помощником начальника караула 26 пожарно-спасательной части Новоалтайска. 29 ноября он возвращался с суточного дежурства, как вдруг увидел, что из-под крыши частного дома идет дым.

Мужчина тут же попросил прохожего позвонить в службу спасения, а сам зашел в горящее здание, чтобы проверить, есть ли внутри люди.

Внутри действительно оказался человек — пожилой мужчина. Он находился в глубине дома и был очень слаб. Пожарный поспешил к нему на помощь.

«По полу веранды пришлось ползти практически наощупь, дыма было уже много. Я дополз до комнаты и обнаружил лежащего на полу человека, схватил его за одежду и быстро вытащил на воздух», — рассказал Геннадий Трубицын.

Спасатель оставался с пенсионером до приезда скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

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