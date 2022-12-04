Житель Барнаула, Геннадий Трубицин спас человека из горящего дома, когда возвращался с суточного дежурства. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Геннадий Трубицин работает помощником начальника караула 26 пожарно-спасательной части Новоалтайска. 29 ноября он возвращался с суточного дежурства, как вдруг увидел, что из-под крыши частного дома идет дым.

Мужчина тут же попросил прохожего позвонить в службу спасения, а сам зашел в горящее здание, чтобы проверить, есть ли внутри люди.

Внутри действительно оказался человек — пожилой мужчина. Он находился в глубине дома и был очень слаб. Пожарный поспешил к нему на помощь.

«По полу веранды пришлось ползти практически наощупь, дыма было уже много. Я дополз до комнаты и обнаружил лежащего на полу человека, схватил его за одежду и быстро вытащил на воздух», — рассказал Геннадий Трубицын.

Спасатель оставался с пенсионером до приезда скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали с признаками отравления угарным газом.