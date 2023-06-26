Жемчужина потускнела. Что случилось с элитным скандальным недостроем в центре Барнаула

Завершение строительства многоквартирного дома на ул. Партизанской, 76 (ЖК "Жемчужина") с участием дольщиков, который должны были сдать в 2017 году, обсудили в администрации Барнаула.

Напомним, скандальную многоэтажку начали возводить в 2015 году и планировали сдать в 2017. Однако сроки постоянно переносили, а в декабре 2020 года прокурор Алтайского края проверил недострой и поставил перед застройщиком задачу ускорить темпы строительства.

Подробнее о ситуации рассказал представитель застройщика Евгений Клейтановский на заседании в мэрии Барнаула.

Недострой на ул. Партизанской, 76. 2GIS

По его словам, общая строительная готовность дома очень высокая, но работы вновь приостановили из-за отсутствия финансирования.

При этом большой объем работ предстоит выполнить с наземным паркингом: завершить монтаж внутренних систем электро-, водоснабжения, лифтового оборудования, провести отделку помещений, благоустройство территории.

Часть средств застройщик планирует компенсировать от продажи квартир. По заверению Клейтановского, есть и другие способы привлечь средства для продолжения работ и последующей сдачи объекта.

Недострой на ул. Партизанской, 76. 2GIS

На заседании подчеркнули важность продолжения работы с дольщиками, в том числе по дебиторской задолженности, а также в направлении поиска конструктивных и взаимовыгодных решений.

Сами дольщики не отчаиваются. В отзывах к 2GIS надеются, что дом скоро сдадут и хвалят его.

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