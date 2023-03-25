На Сахалине 24 марта женщина зашла в здание мэрии Углегорска и оставила в одном из кабинетов 12 щенков. Об этом сообщает ASTV.ru .

Как оказалось, женщина сделала это, потому что в городе обещали построить приют, но не сделали этого. По словам горожанки, именно мэрия должна следить за стерилизацией и контролем рождаемости бездомных животных.

Конфликт между женщиной и горадминистрацией попал на видео. На кадрах видно, как охранника отчитывают за то, что тот пропустил активистку в мэрию.

«В администрацию наглым образом подкинули 12 щенят. Одна из жительниц взяла на себя ответственность за этих животных, но решила ее переложить на муниципалитет, в полномочия которого не входит их содержание», — отреагировала мэрия на поступок бдительной жительницы Углегорска в Telegram-канале.

За животными теперь ухаживают волонтеры. Их отмыли, откормили. Щенятам ищут новый дом.

Ранее алтайский биолог Сергей Снигирев рассказал altapress.ru, почему бездомные собаки опасны, а приюты бесполезны.