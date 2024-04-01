Женщина решила полакомиться попкорном и выиграла 2,7 млн рублей

Женщина приобрела лотерейный билет на заправке, куда приехала за карамельным попкорном.
Она долго не могла найти желаемую закуску и попросила продавца ей помочь. Пока мужчина искал попкорн, женщина решила купить лотерейный билет на скачки и сделала ставку.
Позже она поехала домой, где обнаружила, что ничего не выиграла. Однако решила отправить фото билета сыну, и тот перепроверил результаты.
Оказалось, что его мать стала победительницей. Желание полакомиться попкорном принесло ей 29,3 тыс. долларов (2,7 млн рублей).
Американка очень обрадовалась выигрышу и заявила, что потратит часть денег на предстоящие свадьбы двух детей.
Ранее сообщалось, что в барнаульском планетарии пройдет фотоконкурс "Звездный город".
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