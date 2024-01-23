23 января
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Жизнь

В барнаульском планетарии пройдет фотоконкурс "Звездный город"

Барнаульский планетарий проводит конкурс, который приурочили к "Году семьи". Об этом сообщает администрация города.

Утреннее небо.
Утреннее небо.
Barnaul 22

Каждый участник конкурса «Звездный город» получит возможность выиграть памятные подарки.

Отмечается, что необходимо прислать свое фото по одной из указанных тем (не более одного снимка по каждой теме):

  • «Небо над Барнаулом» - фотографии неба, солнце, луны, звезд над Барнаулом в любое время года;
  • «Пришельцы» в городе» - фото необычных «космических» объектов нашего города;
  • «Космический семейный портрет» - семейное фото в Барнаульском Планетарии (снаружи и внутри).

Фото можно присылать с 19 по 31 января по ссылке.

Со 2 по 8 февраля барнаульцы проголосуют за лучшее фото в группе ВКонтакте. А 10 февраля будут награждать победителей.

Ранее стало известно, чему удивились эксперты конкурса «Лучшие товары», пробуя алтайский пармезан и другую молочку.

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