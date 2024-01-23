В барнаульском планетарии пройдет фотоконкурс "Звездный город"

Каждый участник конкурса «Звездный город» получит возможность выиграть памятные подарки.
Отмечается, что необходимо прислать свое фото по одной из указанных тем (не более одного снимка по каждой теме):
- «Небо над Барнаулом» - фотографии неба, солнце, луны, звезд над Барнаулом в любое время года;
- «Пришельцы» в городе» - фото необычных «космических» объектов нашего города;
- «Космический семейный портрет» - семейное фото в Барнаульском Планетарии (снаружи и внутри).
Фото можно присылать с 19 по 31 января по ссылке.
Со 2 по 8 февраля барнаульцы проголосуют за лучшее фото в группе ВКонтакте. А 10 февраля будут награждать победителей.
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