Женщина всласть наелась туалетной бумаги и рассказала о своей зависимости

Она впервые рассказала о своей зависимости в документальном телесериале «Мои странные пристрастия».
Пристрастие к туалетной бумаге началось в шестом классе на фоне стресса. Ела этот «продукт» девочка для успокоения. Сейчас женщине 47 лет, но она продолжает есть туалетную бумагу.
Она ее хранит в бардачке машины и даже берет в кинотеатр, перекусывая ею во время просмотра фильма, указывает Lenta.ru.
Страсть к бумаге ее мать сравнивает с наркотической зависимостью.
Факт
Состояние женщины — расстройство пищевого поведения, связанным с потреблением дерева и созданных из древесины вещей.
Ранее о пользе для здоровья небеленой офисной бумаги рассказали в российском министерстве. Отсвечивающая белая офисная бумага наносит вред здоровью, более фактурная бумага полезна для глаз человека.