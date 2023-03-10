Женщина всласть наелась туалетной бумаги и рассказала о своей зависимости

Американка начала питаться туалетной бумагой в детстве и не смогла остановиться, пишет Daily Star.

Она впервые рассказала о своей зависимости в документальном телесериале «Мои странные пристрастия».

Пристрастие к туалетной бумаге началось в шестом классе на фоне стресса. Ела этот «продукт» девочка для успокоения. Сейчас женщине 47 лет, но она продолжает есть туалетную бумагу.

Она ее хранит в бардачке машины и даже берет в кинотеатр, перекусывая ею во время просмотра фильма, указывает Lenta.ru.

Страсть к бумаге ее мать сравнивает с наркотической зависимостью.

Факт

Состояние женщины — расстройство пищевого поведения, связанным с потреблением дерева и созданных из древесины вещей.

Ранее о пользе для здоровья небеленой офисной бумаги рассказали в российском министерстве. Отсвечивающая белая офисная бумага наносит вред здоровью, более фактурная бумага полезна для глаз человека.

Между тем в России хотят делать туалетную бумагу из камня.