10 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Женщина всласть наелась туалетной бумаги и рассказала о своей зависимости

Американка начала питаться туалетной бумагой в детстве и не смогла остановиться, пишет Daily Star.

Туалетная бумага.
Туалетная бумага.
CC0

Она впервые рассказала о своей зависимости в документальном телесериале «Мои странные пристрастия».

Пристрастие к туалетной бумаге началось в шестом классе на фоне стресса. Ела этот «продукт» девочка для успокоения. Сейчас женщине 47 лет, но она продолжает есть туалетную бумагу.

Она ее хранит в бардачке машины и даже берет в кинотеатр, перекусывая ею во время просмотра фильма, указывает Lenta.ru.

Страсть к бумаге ее мать сравнивает с наркотической зависимостью.

Факт

Состояние женщины — расстройство пищевого поведения, связанным с потреблением дерева и созданных из древесины вещей.

Ранее о пользе для здоровья небеленой офисной бумаги рассказали в российском министерстве. Отсвечивающая белая офисная бумага наносит вред здоровью, более фактурная бумага полезна для глаз человека.

Между тем в России хотят делать туалетную бумагу из камня.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость