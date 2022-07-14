О пользе для здоровья небеленой офисной бумаги рассказали в российском министерстве

Произведенная российскими производителями небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой, заявил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров на совете по вопросам развития лесного комплекса, пишет РИА Новости .

Замминистра отметил — отсвечивающая белая офисная бумага наносит вред здоровью, более фактурная бумага полезна для глаз человека.

При этом, по словам Бочарова, себестоимость фактурной бумаги падает.

«Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами», — добавил он.

И отметил — фактурная бумага является более экологичной и наносит меньший вред экологии России, указывает bfm.ru.

Также замглавы Минпромторга рассказал, что спекулятивный спрос на бумагу, который возник в марте, был закрыт уже в конце мая.

Что произошло

Российские производители из-за санкций лишились поставок из Финляндии химикатов для отбеливания бумаги. Как уточнил Бочаров, Светлогорские, Кондопожские, Туринские ЦБК уже смогли адаптироваться в условиях санкционного давления и начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя.

В апреле правительство Алтайского края свело к минимуму использование бумаги.

Между тем в России хотят делать туалетную бумагу из камня. А дворник украл из мэрии 12 пачек офисной бумаги.