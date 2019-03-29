Глава Рубцовска заявил, что жильцы не согласны съезжать из разрушающегося «дома под шпилем». Уведомления об этом им приходили неоднократно, сообщает пресс-центр мэрии.

После сообщения жителей о разрушающемся доме № 124 по улице Комсомольской и обвинений местной администрации в бездействии, глава города Дмитрий Фельдман выехал на место. Он пояснил, что дом аварийный и подлежит сносу.

Градоначальник рассказал, что управление по ЖКХ и экологии города в февраля начали уведомлять граждан о необходимости переселения. Ни одного заявления с согласием на переселение не поступило, сказал Фельдман.

Дмитрий Фельдман,

глава Рубцовска:

Очень большое количество квартир заявляют о том, что проживающие там в настоящее время не являются собственниками данных квартир, и решений никаких принимать не будут, документы на переселение в маневренный фонд отказываются подписывать. Угроза обрушения всегда остается реальной. Однако специалисты «Алтайкоммунпроекта» говорят о том, что если провести работы по укреплению, то дом сможет еще какое-то время нормально простоять.

Капитальный ремонт делать экономически нецелесообразно, уверен мэр. Учитывая, что дом еще и один из символов города Рубцовска, его будут сохранять. Для этого понадобится «концентрация усилий» администрации города, управляющей компании, жилищной инспекции и «Алтайкоммунпроекта», сказал градоначальник.