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Жизнь

Жириновский оставил пугающее предсказание для Ирана. Начинает сбываться?

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал Ирану трагичные события, и, по всей видимости, его пророчества начинают сбываться, указывает thisnews.ru.

Политик высказывал опасения насчет будущего Ирана и Ближнего Востока. Он предсказывал конфликт в 2024 году, последствия которого «заставят забыть об Украине».

По мнению Жириновского, обострение ближневосточного конфликта приведет к потоку беженцев на Украину, а Иран станет центром «ужасных событий» и третьей мировой войны.

«Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — предсказывал лидер ЛДПР.

Связана ли гибель президента Раиси с этим предсказанием, пока неизвестно.

Ранее о предсказаниях Жириновского заговорил Путин. Предсказания бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского были выстроены «не на пустом месте», заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул — Жириновский был не просто выдающимся политиком, а человеком, чьи пророчества, основанные на знаниях, сбывались.

«Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций», — сказал Путин.

Что произошло

В авиакатастрофе погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Его вертолет совершил жесткую посадку и полностью сгорел.

19 мая президент Ирана находился в Азербайджане на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз-Галасы» вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

За день до этого, 18 мая, Метеорологическая организация Ирана выпустила для региона предупреждение о непогоде.

Позже стало известно, что только два из трех вертолетов президента Эбрахима Раиси добрались из Азербайджана в Иран. Они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша. На тот момент удалось связаться с одним из находившихся на борту президентского вертолета, совершившего жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Все пассажиры и экипаж вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли при крушении.

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