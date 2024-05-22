Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал Ирану трагичные события, и, по всей видимости, его пророчества начинают сбываться, указывает thisnews.ru.

Политик высказывал опасения насчет будущего Ирана и Ближнего Востока. Он предсказывал конфликт в 2024 году, последствия которого «заставят забыть об Украине».

По мнению Жириновского, обострение ближневосточного конфликта приведет к потоку беженцев на Украину, а Иран станет центром «ужасных событий» и третьей мировой войны.

«Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — предсказывал лидер ЛДПР.

Связана ли гибель президента Раиси с этим предсказанием, пока неизвестно.

Ранее о предсказаниях Жириновского заговорил Путин. Предсказания бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского были выстроены «не на пустом месте», заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул — Жириновский был не просто выдающимся политиком, а человеком, чьи пророчества, основанные на знаниях, сбывались.

«Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций», — сказал Путин.

Что произошло

В авиакатастрофе погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Его вертолет совершил жесткую посадку и полностью сгорел.

19 мая президент Ирана находился в Азербайджане на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз-Галасы» вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

За день до этого, 18 мая, Метеорологическая организация Ирана выпустила для региона предупреждение о непогоде.

Позже стало известно, что только два из трех вертолетов президента Эбрахима Раиси добрались из Азербайджана в Иран. Они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша. На тот момент удалось связаться с одним из находившихся на борту президентского вертолета, совершившего жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Все пассажиры и экипаж вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли при крушении.

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