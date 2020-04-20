Жириновский предупредил о продлении карантина и показал «пару приемов» против вируса

Жириновский подчеркнул, что все уже устали от самоизоляции, перечитали все книги и пересмотрели все фильмы, но нужно найти в себе силы для дальнейшей борьбы.
«Но пока эпидемия продолжается и нужно готовиться к продлению карантина. Поэтому я призываю вас следить за здоровьем в условиях вынужденного заточения дома. Делайте зарядку, гимнастику, отжимайтесь, приседайте — без фанатизма, кто сколько может», — написал политик.
«На руки, на пресс, на плечевой пояс, сидя… и вот нагрузка на все мышцы… руки, бицепсы, трицепсы, ноги», — сказал лидер ЛДПР, тягая грузики на тренажере под музыку из фильма про боксера Рокки Бальбоа.
Жириновский отметил, что зарядка поддержит организм в сложное время, «разгонит кровь, а, возможно, и выработает полезную привычку на годы вперед».
Также он предложил присоединиться к флешмобу и выкладывать фото и видео занятий спортом в домашних условиях.
Напомним, накануне Жириновский выяснил «родословную коронавируса». По его словам, особенность новой инфекции в том, что у вируса нет истории.
Ранее россиянам на самоизоляции посоветовали «меньше читать новости про вирус», чтобы не переживать, а также заняться каким-нибудь делом, чтобы побороть стресс из-за COVID-19.