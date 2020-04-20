Жириновский предупредил о продлении карантина и показал «пару приемов» против вируса

Жириновский подчеркнул, что все уже устали от самоизоляции, перечитали все книги и пересмотрели все фильмы, но нужно найти в себе силы для дальнейшей борьбы.

«Но пока эпидемия продолжается и нужно готовиться к продлению карантина. Поэтому я призываю вас следить за здоровьем в условиях вынужденного заточения дома. Делайте зарядку, гимнастику, отжимайтесь, приседайте — без фанатизма, кто сколько может», — написал политик.