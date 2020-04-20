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Жизнь

Жириновский предупредил о продлении карантина и показал «пару приемов» против вируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Instagram опубликовал видео, в котором показал, чем себя занять на карантине.

Жириновский занимается спортом на самоизоляции.
Жириновский занимается спортом на самоизоляции.
instagram.com/zhirinovskiy.

Жириновский подчеркнул, что все уже устали от самоизоляции, перечитали все книги и пересмотрели все фильмы, но нужно найти в себе силы для дальнейшей борьбы.

«Но пока эпидемия продолжается и нужно готовиться к продлению карантина. Поэтому я призываю вас следить за здоровьем в условиях вынужденного заточения дома. Делайте зарядку, гимнастику, отжимайтесь, приседайте — без фанатизма, кто сколько может», — написал политик.

«На руки, на пресс, на плечевой пояс, сидя… и вот нагрузка на все мышцы… руки, бицепсы, трицепсы, ноги», — сказал лидер ЛДПР, тягая грузики на тренажере под музыку из фильма про боксера Рокки Бальбоа.

Жириновский отметил, что зарядка поддержит организм в сложное время, «разгонит кровь, а, возможно, и выработает полезную привычку на годы вперед».

Также он предложил присоединиться к флешмобу и выкладывать фото и видео занятий спортом в домашних условиях.

Напомним, накануне Жириновский выяснил «родословную коронавируса». По его словам, особенность новой инфекции в том, что у вируса нет истории.

Ранее россиянам на самоизоляции посоветовали «меньше читать новости про вирус», чтобы не переживать, а также заняться каким-нибудь делом, чтобы побороть стресс из-за COVID-19.

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