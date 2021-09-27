27 сентября
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Жизнь

Житель Алтая ответит за гибель дочки, придавленной толстой железной дверью

В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом после гибели четырехлетней девочки рядом с гаражом, сообщает региональная прокуратура.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Напомним, ребенок погиб днем 15 июня на придомовой территории в одном из сел Волчихинского района.

«Обвиняемый устанавливал металлическую дверь в проем гаража. При этом грубо нарушил правила бытовой предосторожности — ушел с места работы, оставив в проеме незакрепленную дверь», — рассказали в ведомстве.

В итоге тяжелая дверь упала на находившуюся рядом четырехлетнюю девочку.

Уголовное дело направили в суд. Отца ребенка обвинили в «причинении смерти по неосторожности», что предполагает до 2 лет лишения свободы.

После трагедии, практически ровно через месяц, в другом алтайском селе на самодельной карусели погиб четырехлетний мальчик. Дело накануне тоже передали в суд.

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