Житель Алтая ответит за гибель дочки, придавленной толстой железной дверью

В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом после гибели четырехлетней девочки рядом с гаражом, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, ребенок погиб днем 15 июня на придомовой территории в одном из сел Волчихинского района.

«Обвиняемый устанавливал металлическую дверь в проем гаража. При этом грубо нарушил правила бытовой предосторожности — ушел с места работы, оставив в проеме незакрепленную дверь», — рассказали в ведомстве.

В итоге тяжелая дверь упала на находившуюся рядом четырехлетнюю девочку.

Уголовное дело направили в суд. Отца ребенка обвинили в «причинении смерти по неосторожности», что предполагает до 2 лет лишения свободы.

После трагедии, практически ровно через месяц, в другом алтайском селе на самодельной карусели погиб четырехлетний мальчик. Дело накануне тоже передали в суд.