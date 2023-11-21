22 ноября
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Жизнь

Житель Алтайского края попытался убить супругу из ревности

Житель Мамонтовского района пытался убить супругу и сымитировать ее самоубийство.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
pixabay.com

Как сообщает "Инцидент Барнаул", вынесли приговор 49-летний мужчине по делу о покушении на убийство и незаконным хранение и ношение огнестрельного оружия.

Следствие и суд установили, что летом 2023 года мужчина пришел к своей супруге домой, они не проживали вместе уже несколько лет, там он из ревности избил ее и нанес ей ножевое ранение в грудь. Преступник достал незаконно приобретенный самодельный пистолет и с угрозой выстрелить, заставил потерпевшую привязать к трубе веревку, а другой конец обвязать вокруг шеи, тем самым сымитировав самоубийство.

Однако, закончить начатое помешали соседи.

В ходе следствия обвиняемый отказался от дачи показаний и вину свою не признавал. Суд с невиновностью подсудимого не согласился и назначил наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее россиянин зарезал своих детей из-за неприязни к супруге.

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