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Жизнь

Житель алтайского поселка обнаружил, что в его машине побывал чужой

В Алтайском крае задержали мужчину, укравшего сабвуфер и аккумулятор из автомобиля, сообщает региональное МВД.

Автомобиль в Барнауле.
Автомобиль в Барнауле.
Михаил Хаустов

С жалобой в полицию обратился 19-летний житель поселка Ягодный, расположенного в Бийском районе.

«Обнаружил, что в его автомобиле побывал посторонний человек. С собой злоумышленник забрал сабвуфер, колонку, магнитолу и аккумулятор», — рассказали в ведомстве.

Парень пояснил, что вечером припарковал ВАЗ-2108 в ограде своего дома, на сигнализацию не поставил, шума и подозрительных звуков не слышал.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, им оказался 20-летний безработный житель соседнего поселка. Похищенное изъяли.

Возбудили уголовное дело по факту «кражи, совершенной с причинением значительного ущерба» — до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщали про жителя Алтайского края, который угонял машины в Новосибирске и собирал дань с владельцев.

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