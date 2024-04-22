Очевидец, заметивший это недоразумение, не проживает в доме. Однако ему удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали, что продолжительное время сталкиваются с халатностью управляющей компании.
Тем не менее УК берет не маленькие деньги за жилищно-комунальные услуги. В доме проживает много людей, но ремонт подъезда жители ждут уже не первый десяток лет.
Люди хотят улучшения жилищных условий. Было написано обращение в Роспотребнадзор, но ответа так и не последовало.
Ранее сообщалось, что водоканал начал благоустраивать участки дорог.
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