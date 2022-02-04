Житель Барнаула украл инвалидную коляску и может «уехать» на 5 лет

В Алтайском крае задержали мужчину, укравшего стоявшую в подъезде инвалидную коляску, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась жительница Барнаула, у которой пропала коляска для инвалидов.

«Средство передвижения, принадлежащее ее дочери, всегда стояло в подъезде под лестницей. Спустившись за коляской, заявительница не обнаружила ее», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку с приметами злоумышленника.

Вскоре задержали 43-летнего ранее не судимого барнаульца.

«Мужчина случайно увидел коляску, когда заходил в подъезд, и у него возник умысел на хищение. Похищенное имущество он успел сдать в ломбард. Полицейские изъяли коляску и вернули владелице», — отметили в МВД.

Стоимость коляски — 35 тыс. рублей. Барнаульцу грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с причинением значительного ущерба».

Ранее в Барнауле разыскивали мужчину в маске, который пару минут теребил рюкзачок в подъезде, прежде чем набрался уверенности и похитил санки.