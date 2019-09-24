Житель Бийска палкой выуживал монеты из Вечного огня

Ролик опубликовали в группе «Инцидент Бийск». На кадрах видно, как мужчина подцепляет и достает «улов».
Некоторые бийчане считают, что такой метод «заработка» кощунством. Другие вспомнили, как в детстве сами доставали монеты магнитом или липучкой.
«Ну подобрал он рублей 50 и что дальше? Зачем их спрашивается вообще туда кидать?», — пишет одна из горожанок.
Стоит сказать, что никакой традиции бросать деньги в Вечный огонь нет. Более того, многие считают, что это оскорбление памяти погибших.
В 2017 году в Бийске бомж пытался достать монеты из Вечного огня и загорелся. Мужчина прожил четыре дня и скончался от обширных ожогов.