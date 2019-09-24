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24 сентября 20°C

Житель Бийска палкой выуживал монеты из Вечного огня

Бийчане сняли на видео, как мужчина вытаскивал монеты из Вечного огня. Горожане не понимают, можно ли расценивать это, как вандализм, и зачем вообще бросать деньги в огонь.

"Вечный огонь".
"Вечный огонь".
СС0

Ролик опубликовали в группе «Инцидент Бийск». На кадрах видно, как мужчина подцепляет и достает «улов».

Некоторые бийчане считают, что такой метод «заработка» кощунством. Другие вспомнили, как в детстве сами доставали монеты магнитом или липучкой.

«Ну подобрал он рублей 50 и что дальше? Зачем их спрашивается вообще туда кидать?», — пишет одна из горожанок.

Стоит сказать, что никакой традиции бросать деньги в Вечный огонь нет. Более того, многие считают, что это оскорбление памяти погибших.

В 2017 году в Бийске бомж пытался достать монеты из Вечного огня и загорелся. Мужчина прожил четыре дня и скончался от обширных ожогов.

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