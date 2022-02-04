Житель Бийска украл квадрокоптер и может «улететь» на 2 года

В Алтайском крае задержали мужчину, укравшего стоявший на полке в магазине квадрокоптер, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась сотрудница одного из магазинов в Бийске.

«Женщина сообщила, что после ухода из торгового помещения потенциального покупателя с полки пропал квадрокоптер», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника — им оказался 37-летний местный житель.

Мужчина признался в содеянном. Беспилотный летательный аппарат изъяли и вернули в магазин.

Бийчанину грозит до 2 лет лишения свободы за кражу. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее житель Славгорода в магазине похитил сережки с жемчугом, но не смог донести до девушки 3,5 грамма украшений.