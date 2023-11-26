Житель дома под Шпилем, авантюрной судьбы человек. Каким был барнаульский писатель Лев Квин

Лев Квин — житель дома под Шпилем, писатель с изюминкой и авантюрной судьбы человек: участвовал в подпольном движении в Латвии, посидел в тюрьме, воевал и выполнял кое-какую работу в Австрии и Венгрии. Почему еще он нам так запомнился?