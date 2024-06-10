В Славгороде мужчина, который был злостным неплательщиком алиментов, официально устроился на работу после того, как ему заменили исправительные работы реальным лишением свободы. Он начал выплачивать алименты, сообщили в ФССП Алтайского края.

44-летний житель города обязан был ежемесячно перечислять половину своих доходов на содержание семилетней дочери и двухлетних близнецов-мальчиков, однако он уклонялся от выполнения этого обязательства.

Сначала ему были назначены обязательные работы, это не принесло результата. Затем было возбуждено уголовное дело, и суд назначил ему исправительные работы. Но даже такие меры не помогли исправить ситуацию.

В результате мужчина начал действовать и нашел работу только после того, как ему заменили наказание на лишение свободы в колонии-поселении. Теперь алименты и задолженность по ним удерживаются из его заработной платы и ежемесячно перечисляются на содержание детей.

Ранее сообщалось, что должника по алиментам задержали алтайские приставы во время свадьбы.

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