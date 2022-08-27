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Жизнь

Жителей Алтайского края предупредили о заморозках в конце августа

Алтайский край накроют ночные заморозки в конце августа. Об этом информирует региональный Гидрометцентр на своем официальном сайте.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Согласно прогнозу, в темное время суток 29 августа температура в травостое может опускаться до -2 градусов.

При этом средние ночные температуры останутся выше нуля. Так, в ночь на воскресенье в регионе прогнозируется от +4 до +9 градусов, на понедельник — от +3 до +8 градусов.

Ранее сообщалось, что холодный воздух с Северного Ледовитого океана добрался до Алтайского края и стал причиной ночных заморозков с минусовой температурой. Такое объяснение похолоданию дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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