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Жителей Алтайского края пугают в WhatsApp жестокими убийцами

Сообщения о том, что из Новосибирска в Барнаул едет банда жестоких убийц, стали массово приходить на смартфоны жителей Алтайского края. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Криминал. Нож. Убийство.
Криминал. Нож. Убийство.
СС0

В сообщениях говорится, что в Новосибирске на счету убийц две жертвы. Якобы они избивают избивают людей до смерти всем, что попадается под руку.

В соцсетях также распространяют подобную информацию. В сообщениях говорится об убийстве мальчика на остановке на ВРЗ и «издевательствах» над человеком в Юбилейном парке.

Алтайский край — уже не первый регион, где распространяются подобные сообщения. К примеру, недавно жители Подмосковья стали получать такие же сообщения, только там говорилось, что из Москвы в Сергиев Посад едет жестокая группировка.

Правоохранители уже проанализировали рассылку и пришли к выводу, что она не соответствует действительности, передает издание.

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