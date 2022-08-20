Жителей Барнаула предупредили об угрозе подтоплений из-за ливней

Синоптики прогнозируют ливни в Барнауле 20 августа, в связи с чем горожане могут столкнуться с подтоплениями. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В числе участков, в которых существует наибольшая угроза «потопа», названы перекрестки Антона Петрова — Малахова, Попова — Павловский тракт и Антона Петрова — Северо-Западная.

Кроме того, в список включили остановки общественного транспорта «Кардиоцентр» (ул. Юрина) и «Озерная» (ул. Попова).

Водителям рекомендовали заблаговременно продумать маршруты объезда данных участков и без необходимости не покидать дома в непогоду.

Ранее сообщалось, что территорию домовладений на проезде Аграрном в Барнауле регулярно подтапливает после дождей. Так, 30 июля стоками воды подтопило не только огороды, но и несколько домов, утверждают местные жители.