Жителей города под Новосибирском «тряхнуло»

Алтае-Саянским филиалом Единой геофизической службы РАН было зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 в 16 километрах северо-восточнее города Искитим, пишет РИА Новости.

Пострадавших и разрушений нет.

В этом районе находится Горловский угольный прогиб, где сразу два предприятия («Разрез Восточный» и «Сибирский антрацит») занимаются разработкой месторождения антрацитового угля.

«Изначально оператор дал, что это „карьерный взрыв“, но, по уточненным данным, это именно землетрясение. Вероятнее всего, оно непосредственно привязано к зоне ведения горных работ», — сказал замдиректора по научной работе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Алексей Еманов.

«Глубина вчерашнего события маленькая, предварительно, от 2 до 4 километров. Такая глубина характерна для бассейнов осадочных пород. Вероятнее всего, в них, а не в коренных породах, и произошло сейсмособытие. Магнитуда, по нашим данным, 4,3», — уточнил Еманов.

Ученый отметил, что подобное сейсмособытие в том же районе больше года назад. Оно ощущалось в местных поселках Елбаши и Усть-Чем. Также в 2013 году подобное техногенное землетрясение наблюдалось в районе угольного разреза Бачатский в Кузбассе, тогда магнитуда была 6,2, в результате чего была практически разрушена находящаяся рядом с эпицентром старая пожарная часть. Толчки почувствовали жители Кемеровской и Новосибирской области.

Тонет город и «шепот Земли»

Ранее сообщалось, что разрушительное землетрясение в Новой Зеландии уменьшило расстояние между двумя главными островами архипелага, а один из его городов стал тонуть. Причем само сейсмособытие произошло два года назад, но его последствия ощущаются до сих пор.

Однако российские физики разработали новый способ предсказания землетрясений, наблюдая за слабыми сейсмическими колебаниями, так называемом «шепотом Земли». Переход разлома в состояние «готовности» к сейсмическому толчку можно определить с помощью анализа спектра фонового шума, рассказал сотрудник МФТИ и Института динамики геосфер РАН в Москве Алексей Остапчук.