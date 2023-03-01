1 марта
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Жизнь

Жителей приграничных районов Белгородской области начали расселять

В Белгородской области начали переселять граждан, проживающих в небезопасных приграничных с Украиной районах, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона.

Ключи от квартиры.
Ключи от квартиры.
CC0

Первые 22 семьи уже посмотрели варианты будущих квартир.

Всего в регионе более 3,7 тыс. человек, которым придется покинуть свои дома из-за обстрелов.

Готовые квартиры или строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников.

Поручением президента РФ Владимира Путина на переселение выделили 9,4 млрд рублей из федерального бюджета.

«Недвижимость будет сразу оформлена в собственность жителей, с мебелью тоже поможем», — отметил губернатор Белгородской области.

Ранее стало известно, когда владельцы аварийного жилья в Алтайском крае получат квартиры.

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