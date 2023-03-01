Жителей приграничных районов Белгородской области начали расселять

Первые 22 семьи уже посмотрели варианты будущих квартир.
Всего в регионе более 3,7 тыс. человек, которым придется покинуть свои дома из-за обстрелов.
Готовые квартиры или строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников.
Поручением президента РФ Владимира Путина на переселение выделили 9,4 млрд рублей из федерального бюджета.
«Недвижимость будет сразу оформлена в собственность жителей, с мебелью тоже поможем», — отметил губернатор Белгородской области.
Ранее стало известно, когда владельцы аварийного жилья в Алтайском крае получат квартиры.