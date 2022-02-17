Жители Алтая каждый месяц платят за чистую воду, а получают разноцветную муть

В паблике « Инцидент Бийск » обсуждают, куда следует обратиться жителям алтайского села Марушка, где вода из крана больше похожа на абрикосовый или персиковый сок.

Село Марушка расположено в Целинном районе. Местные жители утверждают, что власти игнорируют проблемы с водой.

«Подскажите, куда с этой проблемой можно обратиться? Уже целую зиму периодически бежит такая вода. Платим за воду каждый месяц как положено. Уже не раз было обращение в местную администрацию по этому поводу, как видно — не единого действия», — говорится в обращении.

Сельчане также подчеркнули, что такую воду не только пить страшно, но и даже включить стиральную машину рискованно.

В комментариях посоветовали обратиться в Роспотребнадзор. Правда, как отметили, ведомство сейчас больше занято коронавирусом и поиском безмасочников.

«Местный водоканал нужно напрягать», — добавил один из подписчиков паблика.

Также предложили покупать бутилированную воду. Правда, при этом все равно придется платить за «чистую воду из крана».

Ранее в Барнауле прекратили дело против подростка, сфотографировавшего попросивших чистой воды людей.