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Жизнь

Жители Алтая каждый месяц платят за чистую воду, а получают разноцветную муть

В паблике «Инцидент Бийск» обсуждают, куда следует обратиться жителям алтайского села Марушка, где вода из крана больше похожа на абрикосовый или персиковый сок.

Жители алтайского села Марушка пожаловались на воду.
Жители алтайского села Марушка пожаловались на воду.
vk.com/incident_22.

Село Марушка расположено в Целинном районе. Местные жители утверждают, что власти игнорируют проблемы с водой.

«Подскажите, куда с этой проблемой можно обратиться? Уже целую зиму периодически бежит такая вода. Платим за воду каждый месяц как положено. Уже не раз было обращение в местную администрацию по этому поводу, как видно — не единого действия», — говорится в обращении.

Сельчане также подчеркнули, что такую воду не только пить страшно, но и даже включить стиральную машину рискованно.

В комментариях посоветовали обратиться в Роспотребнадзор. Правда, как отметили, ведомство сейчас больше занято коронавирусом и поиском безмасочников.

«Местный водоканал нужно напрягать», — добавил один из подписчиков паблика.

Также предложили покупать бутилированную воду. Правда, при этом все равно придется платить за «чистую воду из крана».

Ранее в Барнауле прекратили дело против подростка, сфотографировавшего попросивших чистой воды людей.

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