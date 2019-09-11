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Жизнь

Жители алтайского города жалуются на зловоние на улицах

В Рубцовске жители микрорайона Черёмушки жалуются на неприятный запах на улицах от канализационных люков, сообщают «Вести. Алтай». Однако в «Рубцовском водоканале» им не верят.

Коммунальные работы, коллектор.
Коммунальные работы, коллектор.
altapress.ru

Дело в том, что в микрорайоне расположен колодец, куда сливают жидкие бытовые отходы со всех частных домов Рубцовска.

«В соответствии с СанПиНом санитарно-защитная зона и охранная зона сливной станции должна составлять 300 метров. Поэтому этот колодец оптимальный в настоящий момент. Запаха оттуда не должно быть потому, что это место наиболее удалённое от жилой застройки», — прокомментировал начальник производственно-технического отдела «Рубцовского водоканала» Евгений Сальников.

Тем не менее, в организации признают, что канализационные сети сильно изношены, подтверждают. На их ремонт из краевого бюджета выделено 32 млн рублей.

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