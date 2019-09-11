Жители алтайского города жалуются на зловоние на улицах

В Рубцовске жители микрорайона Черёмушки жалуются на неприятный запах на улицах от канализационных люков, сообщают «Вести. Алтай». Однако в «Рубцовском водоканале» им не верят.

Дело в том, что в микрорайоне расположен колодец, куда сливают жидкие бытовые отходы со всех частных домов Рубцовска.

«В соответствии с СанПиНом санитарно-защитная зона и охранная зона сливной станции должна составлять 300 метров. Поэтому этот колодец оптимальный в настоящий момент. Запаха оттуда не должно быть потому, что это место наиболее удалённое от жилой застройки», — прокомментировал начальник производственно-технического отдела «Рубцовского водоканала» Евгений Сальников.

Тем не менее, в организации признают, что канализационные сети сильно изношены, подтверждают. На их ремонт из краевого бюджета выделено 32 млн рублей.