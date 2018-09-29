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Жители Алтая делятся фото в соцсетях, как они проводят последние сентябрьские выходные

Один из лучших дней бабьего лета в Сибири, если судить по многочисленным фотографиям в соцсетях, проходит у жителей края весьма насыщенно. Многие отравились на прогулку и фотографируют необычайно красивые виды Алтая, кто-то пошел в зоопарк, уехал в Белокуриху или Горный Алтай или занялся фитнесом. Осень прекрасна, и люди, похоже, счастливы.

Жители Алтая отдыхают в последние сентябрьские выходные.
Жители Алтая отдыхают в последние сентябрьские выходные.
Инстаграм.

Источник: Инстаграм.

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