Жители Алтая делятся фото в соцсетях, как они проводят последние сентябрьские выходные

Источник: Инстаграм.
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Один из лучших дней бабьего лета в Сибири, если судить по многочисленным фотографиям в соцсетях, проходит у жителей края весьма насыщенно. Многие отравились на прогулку и фотографируют необычайно красивые виды Алтая, кто-то пошел в зоопарк, уехал в Белокуриху или Горный Алтай или занялся фитнесом. Осень прекрасна, и люди, похоже, счастливы.
Источник: Инстаграм.
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